Calciomercato Inter, battuta la concorrenza: ad un passo l’ex Milan! (Di domenica 5 giugno 2022) L’Inter vuole mettere a segno qualche colpo in vista della prossima stagione. Da tenere d’occhio, in primis, il mercato in uscita, con Ivan Perisic già ufficializzato al Tottenham di Antonio Conte. Oltre a lui, i nerazzurri dovranno lasciar partire, probabilmente, un altro big della loro rosa. Il candidato principale sembra essere Alessandro Bastoni, valutato 60 milioni da Beppe Marotta. I nerazzurri, però, dopo l’acquisto di André Onana, sarebbero ad un passo dal loro secondo colpo. Bellanova Cagliari Inter Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’Inter sarebbe ad un passo dall’acquisto di Raoul Bellanova del Cagliari. Il terzino classe ’00, ha militato nelle giovanili dall’altra sponda di Milano, quella rossonera. Proprio lì, ha mostrato tutto il suo talento. Questa stagione, il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 giugno 2022) L’vuole mettere a segno qualche colpo in vista della prossima stagione. Da tenere d’occhio, in primis, il mercato in uscita, con Ivan Perisic già ufficializzato al Tottenham di Antonio Conte. Oltre a lui, i nerazzurri dovranno lasciar partire, probabilmente, un altro big della loro rosa. Il candidato principale sembra essere Alessandro Bastoni, valutato 60 milioni da Beppe Marotta. I nerazzurri, però, dopo l’acquisto di André Onana, sarebbero ad undal loro secondo colpo. Bellanova CagliariSecondo quanto riportato da Sportitalia, l’sarebbe ad undall’acquisto di Raoul Bellanova del Cagliari. Il terzino classe ’00, ha militato nelle giovanili dall’altra sponda di Milano, quella rossonera. Proprio lì, ha mostrato tutto il suo talento. Questa stagione, il ...

Advertising

cmdotcom : #Inter, il caso #Bastoni risveglia i tifosi contro #Zhang: #SuningOut - DiMarzio : #Calciomercato | #Caicedo non verrà riscattato dall' @Inter, torna al @GenoaCFC. Possibile futuro in #Qatar - Gazzetta_it : Inter offerto Loftus-Cheek. Se il Chelsea aprisse al prestito... #calciomercato - Guizzardi_67 : RT @varianteinedita: Da circa 2 settimane #Dybala è passato, per il popolo interista, da 'simulatore gobbo di merda' a 'fenomeno' e 'sogno… - calciomercatopp : Inter, svolta Bellanova. Ausilio accelera verso l'esterno del Cagliari: i dettagli -