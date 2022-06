Ascolti TV | Sabato 4 giugno 2022. In 5.8 mln (36.6%) per la Nazionale. Paradiso Amaro 12.8%. Record stagionale per Linea Verde Life (20.2%) (Di domenica 5 giugno 2022) Alessandro Bastoni e Gianluigi Donnarumma Nella serata di ieri, Sabato 4 giugno 2022, su Rai1 il match di Uefa Nations League Italia-Germania in onda dalle 20.45 alle 22.36, ha conquistato 5.826.000 spettatori pari al 36.6% di share. Su Canale 5 Paradiso Amaro, in onda dalle 21.30 alle 23.37, ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 Prigionierà di un Incubo è stato seguito da 803.000 spettatori (5.2%). Su Italia 1 Richie Rich – Il più Ricco del Mondo hanno intrattenuto 703.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 784.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rete4 Bomber totalizza un a.m. di 840.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Il Buongiorno del Mattino ha registrato 390.000 spettatori con uno share ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 5 giugno 2022) Alessandro Bastoni e Gianluigi Donnarumma Nella serata di ieri,, su Rai1 il match di Uefa Nations League Italia-Germania in onda dalle 20.45 alle 22.36, ha conquistato 5.826.000 spettatori pari al 36.6% di share. Su Canale 5, in onda dalle 21.30 alle 23.37, ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 Prigionierà di un Incubo è stato seguito da 803.000 spettatori (5.2%). Su Italia 1 Richie Rich – Il più Ricco del Mondo hanno intrattenuto 703.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 784.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rete4 Bomber totalizza un a.m. di 840.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Il Buongiorno del Mattino ha registrato 390.000 spettatori con uno share ...

