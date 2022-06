Amministrative: Conte a Nola incontra candidati, applausi e selfie con cittadini (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Giuseppe Conte è arrivato a Nola per un incontro con i candidati alle Amministrative insieme a vari esponenti del M5S in Campania, fra cui il vicepresidente Michele Gubitosa, il ministro Luigi Di Maio e i parlamentari del territorio fra cui Gilda Sportiello, Agostino Santillo, Salvatore Micillo, Teresa Manzo, Giuseppe Buompane. applausi e selfie con i cittadini all'arrivo del leader M5S. Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Giuseppeè arrivato aper un incontro con ialleinsieme a vari esponenti del M5S in Campania, fra cui il vicepresidente Michele Gubitosa, il ministro Luigi Di Maio e i parlamentari del territorio fra cui Gilda Sportiello, Agostino Santillo, Salvatore Micillo, Teresa Manzo, Giuseppe Buompane.con iall'arrivo del leader M5S.

Advertising

TV7Benevento : Amministrative: Conte a Nola incontra candidati, applausi e selfie con cittadini - - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: Cinque stelle, su Conte scoppia il caso Puglia: 'Tour per le amministrative solo dove il movimento corre con il Pd' La… - Miti_Vigliero : Cinque stelle, su Conte scoppia il caso Puglia: 'Tour per le amministrative solo dove il movimento corre con il Pd'… - ilDifforme : Scoppia il caos all’interno delle chat pentastellate: alcuni candidati alle amministrative non sarebbero contenti d… - PolicoRobot : RT @PolicoroT: LIBORIO CONTE: SONO STATO INCARICATO DALLA LEGA PER SEGUIRE LE AMMINISTRATIVE DI POLICORO -