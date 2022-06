Alessandro Iannoni sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Parla lui (Di domenica 5 giugno 2022) Parla Alessandro Iannoni In questi giorni sul web si è fatto strada un gossip che riguarda Alessandro Iannoni. Secondo il settimanale nuovo Tv infatti Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi sull’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 16 per metterlo sul trono di Uomini e Donne. Nelle ultime ore così si è a lungo discusso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 5 giugno 2022)In questi giorni sul web si è fatto strada un gossip che riguarda. Secondo il settimanaleTv infatti Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi sull’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 16 per metterlo sul trono di. Nelle ultime ore così si è a lungo discusso L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : Alessandro Iannoni: “Il mondo della tv mi è sempre piaciuto. Uomini e Donne? Mamma sarebbe contenta” - infoitcultura : Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni, rivela il naufrago più antipatico e confessa la cotta per Marialaura - andreastoolbox : #Alessandro Iannoni sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Parla lui - zazoomblog : Isola dei Famosi Alessandro Iannoni rivela il naufrago più antipatico e confessa la cotta per Marialaura - #Isola… - infoitcultura : Alessandro Iannoni svela qual era l’unico naufrago che non sopportava -