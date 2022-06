"A 62 anni non cambierei la mia vita con nessun'altra" (Di domenica 5 giugno 2022) E noi cantammo quel brano con un totale coinvolgimento sentimentale, lo stesso che ho oggi quando leggo che la spesa mondiale per le armi non è mai stata così alta. La nostra tanto decantata ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 5 giugno 2022) E noi cantammo quel brano con un totale coinvolgimento sentimentale, lo stesso che ho oggi quando leggo che la spesa mondiale per le armi non è mai stata così alta. La nostra tanto decantata ...

Advertising

gippu1 : Chi ha avuto la fortuna di vederla in diretta non l'ha più dimenticata. Compie oggi 25 anni uno dei momenti che def… - ligabue : Vi devo ringraziare non solo per quello che mi avete fatto vedere stasera ma ho bisogno di ringraziarvi anche per q… - gparagone : La FERITA della #Democrazia ???? sono le forze politiche che, tradendo il mandato elettorale, DA ANNI permettono ai N… - BlackCarapax : @Giulio_Firenze Eh ma non facciamone un dramma che nel Permiano era peggio quindi non è colpa nostra sono cicli tem… - carmentpf : @FabryWrath @Qua_Agatha Esatto. E oltretutto la gente di dx pensa di risolvere con 'io non voto più'.. E' così che… -