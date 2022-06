WTA Makarska 2022: Elisabetta Cocciaretto in finale del 125 croato, sfiderà Jule Niemeier (Di sabato 4 giugno 2022) Elisabetta Cocciaretto si qualifica per la finale del torneo WTA 125 di Makarska, Croazia (in sostanza, una specie di porta d’accesso al circuito vero e proprio, con caratteristiche a metà tra i WTA veri e propri e gli ITF). La marchigiana supera con il punteggio di 7-6(7) 6-1 la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, e sfiderà in finale la tedesca Jule Niemeier, che ha superato con un nettissimo 6-2 6-1 la giovane ceca (17 anni) Linda Noskova. Finora, nel torneo, faville andanti per Cocciaretto, capace di non perdere neppure un set contro la polacca Magdalena Frech (6-1 6-0), l’austriaca Julia Grabher (6-4 7-5), la francese Clara Burel (6-2 6-4) e, appunto, Schmiedlova. Uno invece l’ha lasciato per strada la tedesca, con la cinese Xiyu ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022)si qualifica per ladel torneo WTA 125 di, Croazia (in sostanza, una specie di porta d’accesso al circuito vero e proprio, con caratteristiche a metà tra i WTA veri e propri e gli ITF). La marchigiana supera con il punteggio di 7-6(7) 6-1 la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, einla tedesca, che ha superato con un nettissimo 6-2 6-1 la giovane ceca (17 anni) Linda Noskova. Finora, nel torneo, faville andanti per, capace di non perdere neppure un set contro la polacca Magdalena Frech (6-1 6-0), l’austriaca Julia Grabher (6-4 7-5), la francese Clara Burel (6-2 6-4) e, appunto, Schmiedlova. Uno invece l’ha lasciato per strada la tedesca, con la cinese Xiyu ...

