Visita guidata dal camminamento in quota all'orto botanico per scoprire la flora urbana (Di sabato 4 giugno 2022) Info su www.ortomuseobot.sma.unipi.it, www.muradipisa.it e sull'app MuradiPisa LE VISITE - Tre partenze, una la mattina e due a metà pomeriggio cercando le temperature più fresche: alle 10, alle 16. Leggi su lanazione (Di sabato 4 giugno 2022) Info su www.museobot.sma.unipi.it, www.muradipisa.it e sull'app MuradiPisa LE VISITE - Tre partenze, una la mattina e due a metà pomeriggio cercando le temperature più fresche: alle 10, alle 16.

Advertising

santegidionews : Una delegazione della Comunità di Sant'Egidio, guidata da Cristina Marazzi, in visita nella Repubblica Centrafrican… - Nazione_Pisa : Visita guidata dal camminamento in quota all'orto botanico per scoprire la flora urbana - AgoraBlog2 : L'EVENTO???? Visita guidata ad ingresso ridotto in occasione della manifestazione nazionale 'Appuntamento in Giardino… - lillidamicis : CASTELLANA GROTTE (Ba) - Venerdì 3 giugno, in occasione di altri impegni istituzionali in Puglia, il Ministro del T… - NewsToscana : PISA – Giugno Pisano, visita guidata dal camminamento in quota all’orto botanico -