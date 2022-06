Un monopattino lanciato sulla scalinata di Trinità dei Monti | l’ultima follia dei turisti a Roma

(Di sabato 4 giugno 2022). Non c’è pace per la splendidadidei. Prima l’uomo ubriaco che alla guida della propria Maserati finisce dritto dritto contro il monumento, poi iche hanno pensato bene di danneggiarlo con un. Insomma, un vero e proprio scempio verso un bene pubblico. Responsabili dell’accaduto una coppia difermati nella notte tra giovedì e venerdì da una pattuglia della Polizia Locale diCapitale. Leggi anche:, alla guida ubriaco: sbanda e finisce con l’autodideicontro ladidei: i ...

Per la donna è scattata anche la denuncia per danneggiamento a bene monumentale, poiché haildi proposito. Ulteriori accertamenti da parte della Sovrintendenza Capitolina ...A seguire si posizionano: l'automobile (68%), moto/motorini (60%),(39%) e camion (34%). hala proposta di Appennino Bike Tour, un viaggio attraverso la ciclovia più lunga del ...Il fatto diviene ancora più grave se si considera che la donna ha lanciato il monopattino di proposito. Infatti per lei è scattata anche la denuncia per danneggiamento a bene monumentale. Ulteriori ...Avrebbero danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti con un monopattino. Per questo una coppia di turisti è stata fermata e multata dalla polizia locale di Roma Capitale. I due ...