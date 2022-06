Ultime Notizie Roma del 04-06-2022 ore 17:10 (Di sabato 4 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esseri in apertura è la previsione del consigliere del presidente il Denis che il conflitto potrebbe trascinarsi per altri due o addirittura che mesi è convinto che concessioni territoriali Russia non vorranno finale ostilità ci saranno negoziati di pace se la situazione sul campo cambierà è Mosca non percepirà più di poter dettare condizioni mentre dal campo di battaglia le forze di chi è che sostengono di aver conquistato circa il 20% del territorio persa severodonetsk nel donbass dopo l’invasione di Putin ieri il presidente russo sul quale continuano a rincorrersi le Notizie di malattia è tornata a dettare condizioni all’UCI dei garanti devo l’export del grano il suo impegno ma ad una condizione stop immediato ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 giugno 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esseri in apertura è la previsione del consigliere del presidente il Denis che il conflitto potrebbe trascinarsi per altri due o addirittura che mesi è convinto che concessioni territoriali Russia non vorranno finale ostilità ci saranno negoziati di pace se la situazione sul campo cambierà è Mosca non percepirà più di poter dettare condizioni mentre dal campo di battaglia le forze di chi è che sostengono di aver conquistato circa il 20% del territorio persa severodonetsk nel donbass dopo l’invasione di Putin ieri il presidente russo sul quale continuano a rincorrersi ledi malattia è tornata a dettare condizioni all’UCI dei garanti devo l’export del grano il suo impegno ma ad una condizione stop immediato ...

