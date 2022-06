Uboldo | cani salvati dai lager | “E’ una grande forma d’amore”

Leggi su ilnotiziario

(Di sabato 4 giugno 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Sono veramente maestri da cui imparare iche arrivano dal ‘niente’, che vengono reclusi a pochi mesi e lasciati marcire in condizioni illegali per anni, che vengonoe si ritrovano da adulti, se non addirittura da anziani, a essere proiettati in un mondo sconosciuto che è ‘troppo’ per loro: vanno trattati con rispetto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.