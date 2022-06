Treno deraglia a Roma, disagi e rallentamenti per i viaggiatori (Di sabato 4 giugno 2022) Roma – Da ieri sera si stanno registrando rallentamenti e disagi per chi viaggia con il Treno perché il traffico è stato sospeso a causa di un inconveniente tecnico sulla linea vicino alla stazione di Roma Prenestina. I convogli regionali e ad alta velocità potrebbero subire variazioni, cancellazioni e/o limitazioni di percorso. Ancora in corso l’intervento dei tecnici di Trenitalia-Rfi. Nello specifico, si tratta di un deragliamento: la locomotiva di coda di un Frecciarossa è infatti uscita fuori dai binari. È possibile conoscere l’andamento del proprio Treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di proprio interesse con Cerca Treno. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 4 giugno 2022)– Da ieri sera si stanno registrandoper chi viaggia con ilperché il traffico è stato sospeso a causa di un inconveniente tecnico sulla linea vicino alla stazione diPrenestina. I convogli regionali e ad alta velocità potrebbero subire variazioni, cancellazioni e/o limitazioni di percorso. Ancora in corso l’intervento dei tecnici di Trenitalia-Rfi. Nello specifico, si tratta di unmento: la locomotiva di coda di un Frecciarossa è infatti uscita fuori dai binari. È possibile conoscere l’andamento del proprioe le soluzioni di viaggio dalla stazione di proprio interesse con Cerca. L'articolo L'Opinionista.

