REPUBBLICA – Osimhen incedibile fino al 2023, De Laurentiis vuole fare una super cassa (Di sabato 4 giugno 2022) Victor Osimhen è uno dei nomi del calciomercato del Napoli in uscita, il giocatore viene valutato almeno 100 milioni da Aurelio De Laurentiis. fino ad ora i club interessati come Arsenal, Newcastle e Manchester United, non hanno affondato il colpo, ma l’interesse restare. La Premier League guarda ad Osimhen, ma fino ad ora nessuno ha messo sul piatto la cifra chieste da De Laurentiis che lo ritiene incedibile, se non arriva un’offerta economica molto alta. In realtà secondo REPUBBLICA, il presidente del Napoli ha fiutato l’affare e come ha detto qualche settimana fa, fino ad ora il giocatore non è mai stato a completa disposizione del Napoli a causa di gravi infortuni e Covid. Nonostante tutto Osimhen ... Leggi su napolipiu (Di sabato 4 giugno 2022) Victorè uno dei nomi del calciomercato del Napoli in uscita, il giocatore viene valutato almeno 100 milioni da Aurelio Dead ora i club interessati come Arsenal, Newcastle e Manchester United, non hanno affondato il colpo, ma l’interesse restare. La Premier League guarda ad, maad ora nessuno ha messo sul piatto la cifra chieste da Deche lo ritiene, se non arriva un’offerta economica molto alta. In realtà secondo, il presidente del Napoli ha fiutato l’afe come ha detto qualche settimana fa,ad ora il giocatore non è mai stato a completa disposizione del Napoli a causa di gravi infortuni e Covid. Nonostante tutto...

Advertising

napolipiucom : REPUBBLICA - Osimhen incedibile fino al 2023, De Laurentiis vuole fare una super cassa #DeLaurentiis #napoli… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Osimhen resterà a Napoli almeno fino al 2023 per sfruttare il Decreto Crescita - SiamoPartenopei : 'Osimhen incedibile fino al 2023', Repubblica: Victor resta un altro anno a Napoli per il Decreto Crescita - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Osimhen resterà a Napoli almeno fino al 2023 per sfruttare il Decreto Crescita - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Osimhen resterà a Napoli almeno fino al 2023 per sfruttare il Decreto Crescita -