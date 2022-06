Nations League: Armenia-Irlanda 0-0 LIVE, poi l'Inghilterra e altre quattro partite (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo le gare di ieri, la parentesi dedicata alla Nations League continua con altre sei partite in programma oggi. Si parte alle 15 con la sfida... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo le gare di ieri, la parentesi dedicata allacontinua conseiin programma oggi. Si parte alle 15 con la sfida...

Advertising

RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 gli Azzurri di Mancini incontrano la Germania di Hans-Dieter Flick, nella prima sfida di… - DiMarzio : #NationsLeague | @Azzurri, la probabile formazione di #Mancini per la #Germania: rivoluzione - GoalItalia : Mancini promette cambiamenti a partire dalla Nations League ?????? - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, sabato 4 giugno 2022: Azzurri in Nations League - Cucciolina96251 : RT @EdoardoMecca1: Stasera si gioca la Nations League, che incredibilmente non è ancora stata abolita. -