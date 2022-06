Migranti | Fratoianni | ' Mare Jonio di nuovo in mare per salvare vite'

(Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Ladi Mediterranea Saving Humans è diin, per la sua 12esima missione con l'obiettivo di sempre:umane dalle acque del Mediterraneo centrale, la rotta migratoria più letale al mondo". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “Il tutto, nella più totale ipocrisia e complicità del governo italiano e delle Istituzioni europee, che continuano - prosegue il leader di SI - a sostenere le bande criminali della cosiddetta guardia costiera libica, i loro disumani metodi di tortura, i lager dove rinchiudono donne, uomini e bambini innocenti". “È per questo che dobbiamo ringraziare Mediterranea e tutta la flotta civile - conclude ...

