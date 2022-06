Marchionni | «Pogba è il campione di cui la Juve ha bisogno ora»

(Di sabato 4 giugno 2022) Marco, ex centrocampista della, ha parlato del probabile ritorno di Paulin bianconero: le dichiarazioni Marcoha parlato antusnews24 del ritorno diin bianconero. LE PAROLE – «Stiamo parlando di une laattuale ha dimostrato di averedi campioni. Quindi sicuramente se dovesse arrivare sarà un grande acquisto per la società e per Massimiliano Allegri». CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI MARCOL'articolo proviene da Calcio News 24.

Juventus News 24

