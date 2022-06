LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Rigon detta il passo con Iron Lynx e Ferrari, l’Audi #46 di Valentino Rossi cerca la Top5 (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 Rigon detta il passo su Juncadella ed Aitken. Tutto resta ancora incerto in quel del Paul Ricard. 21.17 Penalità molto discutibile per l’AMG, le immagini non hanno mostrato nulla di strano. 21.15 Penalità per Akkodis ASP! Juncadella è stato sanzionato per unsafe release! Colpo di scena per l’auto che si trova in seconda posizione! 21.12 La classifica aggiornata: 1 71 RUN PRO 1 Iron Lynx Rigon, Davide Ferrari 488 GT3 93 33.734 30.056 51.291 1:55.081 1:55.031 3 2 88 RUN PRO 2 AMG Team AKKODIS ASP JUNCADELLA, Daniel Mercedes-AMG GT3 92 1L 1L 33.916 30.313 1:55.452 1:54.909 3 3 63 RUN PRO 3 Emil Frey Racing AITKEN, Jack Lamborghini Huracan GT3 Evo 92 1L ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.20ilsu Juncadella ed Aitken. Tutto resta ancora incerto in quel del. 21.17 Penalità molto discutibile per l’AMG, le immagini non hanno mostrato nulla di strano. 21.15 Penalità per Akkodis ASP! Juncadella è stato sanzionato per unsafe release! Colpo di scena per l’auto che si trova in seconda posizione! 21.12 La classifica aggiornata: 1 71 RUN PRO 1, Davide488 GT3 93 33.734 30.056 51.291 1:55.081 1:55.031 3 2 88 RUN PRO 2 AMG Team AKKODIS ASP JUNCADELLA, Daniel Mercedes-AMG GT3 92 1L 1L 33.916 30.313 1:55.452 1:54.909 3 3 63 RUN PRO 3 Emil Frey Racing AITKEN, Jack Lamborghini Huracan GT3 Evo 92 1L ...

