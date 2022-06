LIVE Adriatica Ionica Race 2022, prima tappa in DIRETTA: scappano in 4 tra cui Covilli e Zardini, 10 km al traguardo (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Accelera Zana! Lo segue Raul Garcia! 14.53 ULTIMO KM! 14.52 Nel frattempo in gruppo sembra mancare l’accordo! 14.52 Addirittura 18” il vantaggio dei 5 di testa! 14.52 2 km all’arrivo! 14:52 Filippo Zana, Raul Garcia, Mikel Iturria, Christian Scaroni e Riccardo Lucca: sono questi i corridori che hanno preso qualche secondo di vantaggio rispetto al gruppo. 14.51 Attenzione perché provano a scappare in cinque! 14.50 I corridori iniziano a prepararsi per la volata finale. 14.49 5 km al traguardo! Aumenta la tensione in gruppo. 14.47 GRUPPO COMPATTO! 6 km all’arrivo. 14.46 Il plotone principale sta per rientrare sui primi quattro. 14.45 E il gruppo si riavvicina! 20” ora il ritardo dai quattro di testa. 8 km all’arrivo. 14.45 A tirare il gruppo ci sono gli uomini dell’Astana Qazaqstan e ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54 Accelera Zana! Lo segue Raul Garcia! 14.53 ULTIMO KM! 14.52 Nel frattempo in gruppo sembra mancare l’accordo! 14.52 Addirittura 18” il vantaggio dei 5 di testa! 14.52 2 km all’arrivo! 14:52 Filippo Zana, Raul Garcia, Mikel Iturria, Christian Scaroni e Riccardo Lucca: sono questi i corridori che hanno preso qualche secondo di vantaggio rispetto al gruppo. 14.51 Attenzione perché provano a scappare in cinque! 14.50 I corridori iniziano a prepararsi per la volata finale. 14.49 5 km al! Aumenta la tensione in gruppo. 14.47 GRUPPO COMPATTO! 6 km all’arrivo. 14.46 Il plotone principale sta per rientrare sui primi quattro. 14.45 E il gruppo si riavvicina! 20” ora il ritardo dai quattro di testa. 8 km all’arrivo. 14.45 A tirare il gruppo ci sono gli uomini dell’Astana Qazaqstan e ...

