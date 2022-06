Letta: “Meglio una pace non del tutto giusta che la guerra. Solo l’Europa unita può convincere Putin a fermarsi, fare di tutto” (Di sabato 4 giugno 2022) “Noi spingiamo per la pace, anche una pace che non sia completamente giusta, perché una pace non completamente giusta è Meglio della guerra. La continuazione della guerra è un disastro”. Enrico Letta usa il tour elettorale nelle Marche per marcare un’altra tappa del progressivo distacco dal verbo di Nato e Usa. Già il mese scorso il segretario del Pd aveva aggiustato la rotta – rispetto all’adesione incondizionata alle posizioni atlantiche mostrata nella prima fase della guerra – con una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui sosteneva la necessità di “non farsi guidare dagli Usa” perché “la guerra è in Europa e l’Europa deve fermarla”. “La continuazione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) “Noi spingiamo per la, anche unache non sia completamente, perché unanon completamentedella. La continuazione dellaè un disastro”. Enricousa il tour elettorale nelle Marche per marcare un’altra tappa del progressivo distacco dal verbo di Nato e Usa. Già il mese scorso il segretario del Pd aveva agto la rotta – rispetto all’adesione incondizionata alle posizioni atlantiche mostrata nella prima fase della– con una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui sosteneva la necessità di “non farsi guidare dagli Usa” perché “laè in Europa edeve fermarla”. “La continuazione della ...

