(Di sabato 4 giugno 2022), scrittrice e autrice del libro Una famiglia armena, è stata lamoglie di. Il matrimonio della coppia è durato 13 anni e, oltre ai loro due figli, dal loro amore è nata anche una splendida amicizia. Vi raccomandiamo...torna sui social dopo l'intervento alla mano: "Ci vuole pazienza" Dalle pagine del Corriere della Sera,parla di sé, del suo libro e ovviamente anche del suo ex marito, dopo oltre 40 anni dalla loro separazione: “Dopo l’amore nacque unaamicizia, che è come l’amore ma meno coinvolgente”. “Si dice che il primo amore non si scorda mai: a me è successo a vent’anni. Questo ...

Advertising

infoitcultura : Laura Efrikian: «Gianni Morandi? Pareva fosse già finito, è tornato più grande di prima» - infoitcultura : Laura Efrikian, i complimenti all’ex Gianni Morandi: “È tornato più grande di prima” - infoitcultura : Laura Efrikian elogia Gianni Morandi/ 'Pareva fosse già finito e invece…' - infoitcultura : Laura Efrikian, i complimenti all’ex Gianni Morandi: “È tornato più grande di prima” - MediasetTgcom24 : Laura Efrikian e i complimenti all'ex Gianni Morandi: 'Pareva fosse già finito ed è tornato più grande di prima'… -

Nello stesso anno Bobby debutta nel mondo del cinema con Una lacrima sul viso, musicarello cone Nino Taranto. Sempre nel 1964 vince anche la prima edizione del Festivalbar con Credi ...... l'attore ha concluso il suo intervento ribadendo: 'Non riesco a ricordare cinque pagine di dialogo, non posso farlo'elogia Gianni Morandi/ "Pareva fosse già finito e invece"Negli Anni 70 erano una delle coppie più celebri della televisione italiana, poi le loro strade si sono divise ma da allora Laura Efrikian e Gianni Morandi sono rimasti in ...Intervistata in esclusiva da Il Corriere della Sera, Laura Efrikian ha risposto così alle domande su Gianni Morandi: 'Dopo l’amore nacque una grande amicizia, che è come l’amore ma meno coinvolgente.