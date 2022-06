L’addio al calcio di Tevez: «Ho perso mio padre, il mio tifoso numero uno. Non ho più stimoli» (Di sabato 4 giugno 2022) Carlitos Tevez lascia il calcio giocato. È una non-notizia, nel senso che era una decisione nota ai più già da qualche giorno. L’Apache l’ha ufficializzata con parole commosse. La sua è stata una carriera gloriosa. Tanti anni a Manchester, prima sponda United e poi sponda City. Poi i due anni, strepitosi, alla Juventus. E l’amore della sua vita, il Boca, l’inizio e la fine. È stato un calciatore iconico, tra i più legati a Maradona, anche per la sua Nazionale. Si ritira a trentotto anni dopo quasi trenta titoli vinti. «Mi sono ritirato ufficialmente, lo confermo. Ho smesso di giocare perché ho perso il mio più grande tifoso (si riferisce a suo padre, ndr) e anche gli stimoli. Adesso mi sto godendo la vita, la mia famiglia, i miei affari. Ho avuto tante offerte, anche dagli Stati Uniti, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Carlitoslascia ilgiocato. È una non-notizia, nel senso che era una decisione nota ai più già da qualche giorno. L’Apache l’ha ufficializzata con parole commosse. La sua è stata una carriera gloriosa. Tanti anni a Manchester, prima sponda United e poi sponda City. Poi i due anni, strepitosi, alla Juventus. E l’amore della sua vita, il Boca, l’inizio e la fine. È stato un calciatore iconico, tra i più legati a Maradona, anche per la sua Nazionale. Si ritira a trentotto anni dopo quasi trenta titoli vinti. «Mi sono ritirato ufficialmente, lo confermo. Ho smesso di giocare perché hoil mio più grande(si riferisce a suo, ndr) e anche gli. Adesso mi sto godendo la vita, la mia famiglia, i miei affari. Ho avuto tante offerte, anche dagli Stati Uniti, ...

