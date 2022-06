La ricordate a Uomini e Donne? Oggi ha completamente cambiato look, irriconoscibile! (Di sabato 4 giugno 2022) La ricordate nello studio di Uomini e Donne? Oggi l’ex corteggiatrice ha completamente cambiato look, irriconoscibile! Era maggio del 2015 quando andava in onda una delle scelte più emozionanti di Uomini e Donne. Nonostante la loro storia non abbia avuto lieto fine, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato hanno fatto sognare i fan per diversi anni. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 4 giugno 2022) Lanello studio dil’ex corteggiatrice haEra maggio del 2015 quando andava in onda una delle scelte più emozionanti di. Nonostante la loro storia non abbia avuto lieto fine, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato hanno fatto sognare i fan per diversi anni. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ilReDiSparta : Ricordate questo giorno, uomini, perché questo giorno è vostro e lo sarà per sempre! - occhio_notizie : Uomini e Donne, ricordate Anna Munafò? ''Peso 92 kili, non mi importa...'' #uominiedonne - ParliamoDiNews : Uomini e Donne Anna Munafò, la ricordate? “Peso 92 chili, non mi importa…” - Velvet Gossip #Foto #Video… - zazoomblog : Uomini e Donne Anna Munafò la ricordate? “Peso 92 chili non mi importa…” - #Uomini #Donne #Munafò #ricordate? - ilReDiSparta : Ricordate questo giorno, uomini, perché questo giorno è vostro e lo sarà per sempre! -