Inter, Esposito svela: 'Ogni tanto sento Totti. Ecco perché...' (Di sabato 4 giugno 2022) Dal ritiro della Nazionale, l'attaccante di proprietà dell'Inter, Sebastiano Esposito, ha spiegato che spesso chiede qualche... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 giugno 2022) Dal ritiro della Nazionale, l'attaccante di proprietà dell', Sebastiano, ha spiegato che spesso chiede qualche...

Advertising

interserpente : RT @FabioAlampi: #Inter, prima convocazione in Under 21 per Gaetano #Oristanio: raggiunge gli ex compagni Lorenzo #Pirola e Sebastiano #Esp… - it_inter : #Esposito: 'In Svizzera è stata un'esperienza decisamente formativa, sono stato accolto bene e sono stato tutelato.… - hanifasyd : RT @FabioAlampi: #Inter, prima convocazione in Under 21 per Gaetano #Oristanio: raggiunge gli ex compagni Lorenzo #Pirola e Sebastiano #Esp… - ParmeshSriv : RT @FabioAlampi: #Inter, prima convocazione in Under 21 per Gaetano #Oristanio: raggiunge gli ex compagni Lorenzo #Pirola e Sebastiano #Esp… - vivoperlinter : Italia Under 21, parla Esposito. Che ambizioni per il baby nerazzurro -