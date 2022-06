In Campidoglio Premio Arte&Gusto monsignor Micalef (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Sarà consegnato il 6 giugno presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio (ore 16.30) a monsignore Salvatore Micalef il Premio Arte & Gusto, vescovo ordinario della Prelatura Cattolica SS. Pietro e Paolo, con Sede Episcopale in Roma, per la Letteratura. Il riconoscimento è legato ad un tema specifico, ‘Quando la Teologia incontra la Scienza’. Tra gli ospiti, il pittore Francesco Forte del ‘Forte dell’Arte’ che esporrà un quadro di Maria Callas in mostra a New York per il centenario della sua nascita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Sarà consegnato il 6 giugno presso la Sala della Protomoteca del(ore 16.30) ae SalvatoreilArte & Gusto, vescovo ordinario della Prelatura Cattolica SS. Pietro e Paolo, con Sede Episcopale in Roma, per la Letteratura. Il riconoscimento è legato ad un tema specifico, ‘Quando la Teologia incontra la Scienza’. Tra gli ospiti, il pittore Francesco Forte del ‘Forte dell’Arte’ che esporrà un quadro di Maria Callas in mostra a New York per il centenario della sua nascita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

