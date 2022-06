Il bilancio di Mosca: «Gli ucraini hanno perso il 90% dei soldati a Severodonetsk» (Di sabato 4 giugno 2022) Severodonetsk è la città nell’Est dell’Ucraina che nel 2014 divenne il centro amministrativo di Kiev dell’Oblast di Lugansk, dopo la caduta del capoluogo in mano ai separatisti russi. Il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia Interfax, ora ha comunicato che «le forze ucraine si stanno ritirando da Severodonetsk». Kiev invece aveva annunciato di aver riconquistato parte del terreno durante la controffensiva contro le forze armate russe. Inoltre, secondo quanto dichiarato dal generale dell’esercito russo Mikhail Mizintsev, citato da Ria Novosti, le truppe ucraine avrebbero perso in alcune unità fino al 90 per cento dei loro militari nei combattimenti nella città dell’Ucraina orientale. Le truppe di Kiev si starebbero dunque ritirando verso Lysychansk, la città che se dovesse essere conquistata dai russi consegnerebbe a ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022)è la città nell’Est dell’Ucraina che nel 2014 divenne il centro amministrativo di Kiev dell’Oblast di Lugansk, dopo la caduta del capoluogo in mano ai separatisti russi. Il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia Interfax, ora ha comunicato che «le forze ucraine si stanno ritirando da». Kiev invece aveva annunciato di aver riconquistato parte del terreno durante la controffensiva contro le forze armate russe. Inoltre, secondo quanto dichiarato dal generale dell’esercito russo Mikhail Mizintsev, citato da Ria Novosti, le truppe ucraine avrebberoin alcune unità fino al 90 per cento dei loro militari nei combattimenti nella città dell’Ucraina orientale. Le truppe di Kiev si starebbero dunque ritirando verso Lysychansk, la città che se dovesse essere conquistata dai russi consegnerebbe a ...

Advertising

lettera_mosca : UCRAINA - Il bilancio delle vittime civili in Ucraina dopo 100 giorni di guerra, secondo l'Onu.… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Sono passati 100 giorni da quella tragica notte con l’inizio della guerra in Ucraina.Tragico il bilancio che si può tr… - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: Sono passati 100 giorni da quella tragica notte con l’inizio della guerra in Ucraina.Tragico il bilancio che si può tr… - FrancoScarsell2 : Sono passati 100 giorni da quella tragica notte con l’inizio della guerra in Ucraina.Tragico il bilancio che si può… - putino : Si tratta di più di quanto il bilancio russo destina alle forze armate di Mosca. Il via libera dell’opposizione era… -