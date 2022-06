“Confessione Reporter”: reportage esclusivo da Kabul (Di sabato 4 giugno 2022) Sabato 4 giugno, in seconda serata, su Retequattro, nuova inchiesta di «Confessione Reporter». Il programma di Stella Pende, a cura di Sandra Magliani, propone ai telespettatori un prezioso reportage da Kabul. Le telecamere di Confessione Reporter tornano nel dimenticato Afghanistan In Afghanistan, nell’agosto 2021 sono tornati i kalashnikov dei talebani. Gli inviati dell’approfondimento della rete diretta da Sebastiano Lombardi si sono recati a Kabul, una terra ferita, dove uomini e bambini addirittura vendono i reni per poter sopravvivere. Alle donne e alle bambine sono negate le scuole, la libertà, il futuro, e sono nuovamente costrette a indossare il burqa. E le giornaliste, le poche rimaste, per apparire in TV, per fare il proprio lavoro devono coprirsi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Sabato 4 giugno, in seconda serata, su Retequattro, nuova inchiesta di «». Il programma di Stella Pende, a cura di Sandra Magliani, propone ai telespettatori un preziosoda. Le telecamere ditornano nel dimenticato Afghanistan In Afghanistan, nell’agosto 2021 sono tornati i kalashnikov dei talebani. Gli inviati dell’approfondimento della rete diretta da Sebastiano Lombardi si sono recati a, una terra ferita, dove uomini e bambini addirittura vendono i reni per poter sopravvivere. Alle donne e alle bambine sono negate le scuole, la libertà, il futuro, e sono nuovamente costrette a indossare il burqa. E le giornaliste, le poche rimaste, per apparire in TV, per fare il proprio lavoro devono coprirsi e ...

