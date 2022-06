Boxe, George Kambosos jr vs Devin Haney stanotte in tv: programma, orario e streaming (Di sabato 4 giugno 2022) George Kambosos Jr. contro Devin Haney con in palio le cinture WBA (Super), WBC, IBF, WBO e The Ring dei pesi leggeri sarà trasmessa in streaming. Si combatte a Melbourne in quello che è uno degli incontri più attesi dell’anno per l’unificazione di una delle divisioni più importanti della Boxe. L’evento avrà luogo nella notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno a partire dalle 03:00 e sarà trasmesso gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mola.tv. Dovete solo creare un account su browser o scaricando l’app, poi potrete seguire la grande Boxe. Il main event dovrebbe iniziare intorno alle 05:00 del mattino di domenica. Devin Haney è uno degli astri nascenti della Boxe mondiale: 27 vittorie, 15 per ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022)Jr. controcon in palio le cinture WBA (Super), WBC, IBF, WBO e The Ring dei pesi leggeri sarà trasmessa in. Si combatte a Melbourne in quello che è uno degli incontri più attesi dell’anno per l’unificazione di una delle divisioni più importanti della. L’evento avrà luogo nella notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno a partire dalle 03:00 e sarà trasmesso gratuitamente insulla piattaforma Mola.tv. Dovete solo creare un account su browser o scaricando l’app, poi potrete seguire la grande. Il main event dovrebbe iniziare intorno alle 05:00 del mattino di domenica.è uno degli astri nascenti dellamondiale: 27 vittorie, 15 per ...

