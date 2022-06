ATP ‘s-Hertogenbosch 2022: il tabellone. Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime ai lati opposti (Di sabato 4 giugno 2022) La stagione su erba procede anche a ‘s-Hertogenbosch, nota informalmente come Den Bosch, ed è qui (o meglio, nella località di Rosmalen) che si ritrova praticamente tutto il gruppo di russi (Daniil Medvedev, Karen Khachanov) e bielorussi (Ilya Ivashka) che sa già che non potrà disputare Wimbledon, con una mano grossa data dall’ATP che ha pensato di togliere il diritto di conquistare punti a tutti gli altri nei Championships. Il numero 1 in pectore del ranking ATP (nel senso che lo sarà nel prossimo futuro) esordirà con uno tra un qualificato e l’australiano James Duckworth; possibile un quarto con il padrone di casa Botic van de Zandschulp, che qui gode della compagnia di cinque connazionali di cui uno è Robin Haase ormai prossimo al passo d’addio. ATP Stoccarda 2022: il tabellone. Torna Matteo ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) La stagione su erba procede anche a ‘s-, nota informalmente come Den Bosch, ed è qui (o meglio, nella località di Rosmalen) che si ritrova praticamente tutto il gruppo di russi (, Karen Khachanov) e bielorussi (Ilya Ivashka) che sa già che non potrà disputare Wimbledon, con una mano grossa data dall’ATP che ha pensato di togliere il diritto di conquistare punti a tutti gli altri nei Championships. Il numero 1 in pectore del ranking ATP (nel senso che lo sarà nel prossimo futuro) esordirà con uno tra un qualificato e l’australiano James Duckworth; possibile un quarto con il padrone di casa Botic van de Zandschulp, che qui gode della compagnia di cinque connazionali di cui uno è Robin Haase ormai prossimo al passo d’addio. ATP Stoccarda: il. Torna Matteo ...

