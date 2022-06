X Factor | clamorosa gaffe | Francesca Michielin li smaschera

Advertising

majewsky2000 : Ma la giuria di quest’anno ad X Factor è CLAMOROSA -

...talent show ' X' ma è stata eliminata durante le fasi iniziali. Considerando il successo futuro, probabilmente chi ha decretato questo stop temporaneo si sarà mangiato le mani per la...... sconfitta 4 - 3 con i Lakers), i Boston Celtics si aggrappano allastagione disputata ... Celtics - Warriors: gli "X -" delle Finals Una finale, quella tra Boston e Golden State, che si ...X Factor 2022, finalmente è ufficiale: la notizia che tutti aspettavano! I fan non stanno nella pelle, curiosi di sapere cosa è successoArriva l'ufficialità del quarto giudice di X Factor per la nuova stagione che partirà in autunno: è un cantante molto amato in tempi recenti ...