Valencia: ufficiale l’esonero di Bordalas. Gattuso ad un passo (Di venerdì 3 giugno 2022) José Bordalas non è più l’allenatore del Valencia. Lo ha annunciato il club di Liga in una nota. Bordalas aveva ancora un anno di contratto. Il possibile sostituto, secondo la stampa, sarebbe l’ex tecnico di Milan e Napoli Rino Gattuso, ormai ad un passo. Scelta che però non avrebbe l’approvazione dei tifosi, per aver pronunciato in passato delle espressioni considerate “razziste e omofobe”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Josénon è più l’allenatore del. Lo ha annunciato il club di Liga in una nota.aveva ancora un anno di contratto. Il possibile sostituto, secondo la stampa, sarebbe l’ex tecnico di Milan e Napoli Rino, ormai ad un. Scelta che però non avrebbe l’approvazione dei tifosi, per aver pronunciato in passato delle espressioni considerate “razziste e omofobe”. SportFace.

