Ultime Notizie – Rolling Stones a Milano | aprono i Ghost Hounds

I Rolling Stones hanno svelato oggi lo special guest prescelto per aprire lo show di Milano del loro nuovo tour 'Sixty', che celebra il 60° anniversario della band: sono i Ghost Hounds. Il tour si è aperto a Madrid l'1 giugno e farà tappa in Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera, Belgio, Austria, Francia e Svezia. I Ghost Hounds apriranno il concerto dei Rolling Stones allo stadio San Siro di Milano il 21 giugno, dopo essersi precedentemente uniti a loro in alcune date del tour 'No Filter'. Tré Nation dei Ghost Hounds ha dichiarato: "Siamo così entusiasti di tornare on the road con gli Stones! È un onore assoluto poter condividere il palco con queste leggende ..."

