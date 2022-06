Advertising

Cinzia59391505 : Una domanda a tutti i cosiddetti pacifisti(chi vuole la guerra se non Putin?)contrari all'invio di armi x DIFESA al… - Luxgraph : Alberto Belli Paci, il figlio di Liliana Segre: «Mamma mi obbligò a studiare il tedesco fin da bambino. “Così potra… - EnriFasolatoCeo : @AndreaPecchia1 Ma vai a fanculo, Liliana segre si esprime su tutto da anni, esperta ora del conflitto in Ucraina e… - sergio_segre : RT @Stronza: I russi sono quelli che stanno negando di aver invaso l'Ucraina, di aver avvelenato Navalny, di aver commesso crimini di guerr… - giglio_carmela : RT @Radio1VivaVoce: #Ucraina, al via il #ConsiglioEuropeo con @amendolaenzo @Gavinomorett, la crisi del #grano con @andrea_segre, i tentat… -

Agenzia ANSA

... sia se si tratta di un campo di sterminio per ebrei, sia se si tratta di una cittàrasa al ... Lo ha detto la senatrice Liliana, collegata in streaming a un incontro al Festival dell'...... scarsissima, volontà di opporsi fino in fondo all'aggressione russa all'". Per l'... la senatrice a vita Liliana, che oggi pomeriggio interverrà al Collegio Carlo Alberto, parlando del ... Ucraina: Segre, umanità è indifferente alla tragedia altrui - Cronaca (ANSA) - TORINO, 03 GIU - "L' umanità davanti alla tragedia calata dall'alto, che non lo riguarda, si fa indifferente, si gira dall'altra parte, sia se si tratta di un campo di sterminio per ebrei, si ..."L’indifferenza fa più male della violenza", ci ricorda Liliana Segre. Come possiamo vincere il senso di impotenza per ciò che sta accadendo in Ucraina Emma, con i suoi 17 anni, ha convinto i genitor ...