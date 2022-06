(Di venerdì 3 giugno 2022) Ildi Aurelio De Laurentiis dovrà cercare di vincere lo scudetto ma senza farsi sfilare quello del bilancio. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro in almeno un paio di occasioni, ildeve abbassare il monte. Inrecentemente il presidente delha detto che la SSCN deve tornare in certi parametri, perché si è usciti fuori strada in questi anni arrivando a sfondare i 100 milioni di euro dio. Ed allora bisogna ridurre le spese, anche per venire incontro alle esigenze del nuovo Fair Play Finanziario della Uefa.stagione 2022/23 Corriere dello Sport conferma che attualmente ilè pronto a riconoscere ad un calciatore al massimo 3,5 milioni di euro a stagione, ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, il tetto massimo degli ingaggi fissato da ADL è intorno ai 3.5 milioni di euro - napolipiucom : Tetto ingaggi, il Napoli non va oltre: ecco quanto vuole pagare #AurelioDeLaurentiis #CalcioNapoli #napoli… - cn1926it : Ingaggi #Napoli, #DeLaurentiis fissa il tetto massimo per ogni calciatore: le cifre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, il tetto massimo degli ingaggi fissato da ADL è intorno ai 3.5 milioni di euro - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, il tetto massimo degli ingaggi fissato da ADL è intorno ai 3.5 milioni di euro -

Il più possibile per introitare ma soprattutto per liberarsi degliche pesano come un ... Ilè fissato a 6 milioni che tuttavia sia Abraham che Pellegrini raggiungono con una base di 4,5 ...In Liga infatti è in vigore unsalariale - che impone per gli stipendi dei calciatori il ... per poi destinare al massimo il 33% degli incassi alla copertura deglidei nuovi giocatori. ...Aurelio De Laurentiis impone il tetto ingaggi al Napoli, al massimo un giocatore guadagnerà 3,5 milioni di euro a stagione.Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul tetto ingaggi massimo imposto da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: "Il tetto all’ingaggio, e tranne rare e chissà quanto probabili variazioni, ...