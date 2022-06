Sla, speranza da prima terapia efficace in ultimo step sperimentazione (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Si accende una luce di speranza per i malati di Sla. Si chiama tofersen ed è “il primo farmaco efficace in fase 3”, l’ultimo step della sperimentazione clinica, annuncia l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, riportando i dati a 12 mesi di uno studio in aperto che mostra “un beneficio clinicamente significativo su diversi parametri”. I risultati sono stati presentati al Congresso annuale dell’Encals (European Network to Cure Als) e potrebbero rappresentare una svolta per i pazienti con mutazione del gene Sod1. Aisla lo definisce “un cambiamento di prospettiva terapeutica, che segna per la prima volta dopo 150 anni l’inizio di una prima nuova pagina nella storia della malattia”. L’appello dell’associazione è “che tutti i pazienti Sla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Si accende una luce diper i malati di Sla. Si chiama tofersen ed è “il primo farmacoin fase 3”, l’dellaclinica, annuncia l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, riportando i dati a 12 mesi di uno studio in aperto che mostra “un beneficio clinicamente significativo su diversi parametri”. I risultati sono stati presentati al Congresso annuale dell’Encals (European Network to Cure Als) e potrebbero rappresentare una svolta per i pazienti con mutazione del gene Sod1. Aisla lo definisce “un cambiamento di prospettiva terapeutica, che segna per lavolta dopo 150 anni l’inizio di unanuova pagina nella storia della malattia”. L’appello dell’associazione è “che tutti i pazienti Sla ...

