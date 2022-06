Seno cadente? Come migliorarlo in 4 mosse!

Leggi su formatonews

(Di venerdì 3 giugno 2022) Contrariamente a quanto si possa pensare, anche le donne dovrebbero allenare il petto durante il work-out. Vediamo insieme i dettagli. Spesso e volentieri, si pensa che l’allenamento del petto sia qualcosa di esclusivo per il genere maschile. In realtà, anche la donna dovrebbe concentrarsi su questo particolare gruppo muscolare, non solo per tonificare la zona, ma anche per sollevare il– qualsiasi sia la dimensione.: allenalo così (Vanity Fair)Sfatato il mito del work-out per il petto ad esclusiva maschile, abbiamo deciso di proporvi un allenamento specifico. Si tratta di un circuito di quattro esercizi. Approfondiamo insieme l’argomento nel prossimo paragrafo.: ecco il work-out perfetto per il petto femminile Il work-out che abbiamo deciso di proporvi contempla l’esecuzione di quattro esercizi, ...