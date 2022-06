(Di venerdì 3 giugno 2022) Nonostante la salvezza in Serie A, continuano a rincorrersi le voci sul futuro difuturoOrmai da giorni si rincorrono diverse voci sue sul suo futuro alla. Dopo la grande festa per la salvezza e la permanenza in Serie A, èto il fulmine a ciel sereno con l’uscita di Sabatini. La notizia ha dato il poi il via ai dubbi sulla panchina e sulla permanenza del tecnico piemontese. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito, c’è stata una riunione notturna del club volta a convincerea rimanere coi granata. A quanto pare Iervolino è riuscito a ottenere i risultati sperati, il contratto che ...

Advertising

infoitsport : Rivoluzione Salernitana, arriva la decisione definitiva su Davide Nicola - infoitsport : Rivoluzione Salernitana, dopo Sabatini caccia al nuovo ds: tanti nomi sul taccuino - infoitsport : Il Mattino - Salernitana, choc e rivoluzione - TuttoSalerno : Il Mattino - Salernitana, choc e rivoluzione - CalcioNews24 : A pochissimi giorni dalla gioia salvezza, #Salernitana ed #Empoli nel caos per la rivoluzione tecnica che entrambe… -

SALERNO - C'è stata lanella dirigenza con l'addio di Sabatini , non ci sarà invece in panchina: Davide Nicola sarà ancora l'allenatore della. L'artefice principale della grande impresa salvezza ha ...ASCOLTA A pochissimi giorni dalla gioia salvezza,ed Empoli nel caos per latecnica che entrambe stanno operando Ah come sono lontani quegli attimi di infinita felicità che Empoli ehanno potuto gustare appena ...Tutto rientrato, almeno per quello che riguarda la questione allenatore. Nella giornata di oggi, infatti, il presidente Iervolino ha deciso che si ...con la Salernitana, ma il suo contratto non è stato ancora depositato (manca la firma proprio di Iervolino…). A questo punto anche la sua panchina potrebbe essere oggetto di valutazione in un’ottica ...