Quando Pioli non era on fire (Di venerdì 3 giugno 2022) Il 3 aprile del 2016, dopo aver perso rovinosamente un derby in cui si era trovato costretto a sfoderare il quartetto difensivo Patric-Bisevac-Hoedt-Braafheid, Stefano Pioli veniva esonerato da Claudio Lotito. Aveva affrontato quella stracittadina sapendo di essere in bilico, si era presentato allo stadio Olimpico con il completo sociale, il capello corto, quella barba appena incolta di chi ha troppi pensieri. Era la trentunesima giornata di campionato, la Lazio era ottava, vittima di una di stagione in cui era bastato un infortunio, quello di Stefan de Vrij, per aprire un canyon nel quale era finito tutto il buon lavoro fatto nel corso della sua prima annata biancoceleste, quella dell’esplosione di Felipe Anderson e del secondo posto perso in volata proprio con la Roma, del successo decisivo in casa del Napoli per strappare il preliminare di Champions e della finale ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 3 giugno 2022) Il 3 aprile del 2016, dopo aver perso rovinosamente un derby in cui si era trovato costretto a sfoderare il quartetto difensivo Patric-Bisevac-Hoedt-Braafheid, Stefanoveniva esonerato da Claudio Lotito. Aveva affrontato quella stracittadina sapendo di essere in bilico, si era presentato allo stadio Olimpico con il completo sociale, il capello corto, quella barba appena incolta di chi ha troppi pensieri. Era la trentunesima giornata di campionato, la Lazio era ottava, vittima di una di stagione in cui era bastato un infortunio, quello di Stefan de Vrij, per aprire un canyon nel quale era finito tutto il buon lavoro fatto nel corso della sua prima annata biancoceleste, quella dell’esplosione di Felipe Anderson e del secondo posto perso in volata proprio con la Roma, del successo decisivo in casa del Napoli per strappare il preliminare di Champions e della finale ...

Advertising

laresadeitonti : RT @pisto_gol: @IlSatirico Quando Pioli vincerà il primo titolo della sua ventennale carriera ?? - Dr_Trivi : @ScoutismoRN secondo me pioli lo prova come alternativa a brahim, al toro ha fatto bene quando lo hanno messo trequartista - gilnar76 : Tomori: «Pioli mi dà sempre questo consiglio quando difendo» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Fedeshi_ : @David52151651 @ScoutismoRN @adamsic58 @AlfredoPedulla Io rimango dell'idea che o passiamo ad un 433 oppure Renato… - AmSamuele : @MezzanotteSai Secondo me il problema di Zaneeolo è Mourinho. L’ha fatto tornare grezzo, un giocatore sempre frenet… -