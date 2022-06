Ostia, i locali dell’ex Anffas saranno ampliati (Di venerdì 3 giugno 2022) Ostia – “Con grande soddisfazione possiamo comunicare che, dopo un’attesa durata molti anni e molte consiliature, oggi 3 giugno 2022, il Consiglio del Municipio X, con Risoluzione 64646, ha approvato il rinnovo e l’ampliamento della concessione dei locali di via del Sommergibile 11 alla Fondazione Inclusione Salute e Cura Roma Litorale Onlus (ex Anffas), così come proposto dalle commissioni preposte”. Ad annunciarlo è il presidente municipale Mario Falconi, che in una nota spiega: “Finalmente possiamo dare certezze ad un servizio di assistenza e cura per le persone con gravi fragilità di assoluta e riconosciuta eccellenza e garantirne la permanenza sul nostro territorio”. “La Fondazione Roma Litorale (ex Anffas) lavora dagli anni ’80 come organismo di Persone e famiglie con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 giugno 2022)– “Con grande soddisfazione possiamo comunicare che, dopo un’attesa durata molti anni e molte consiliature, oggi 3 giugno 2022, il Consiglio del Municipio X, con Risoluzione 64646, ha approvato il rinnovo e l’ampliamento della concessione deidi via del Sommergibile 11 alla Fondazione Inclusione Salute e Cura Roma Litorale Onlus (ex), così come proposto dalle commissioni preposte”. Ad annunciarlo è il presidente municipale Mario Falconi, che in una nota spiega: “Finalmente possiamo dare certezze ad un servizio di assistenza e cura per le persone con gravi fragilità di assoluta e riconosciuta eccellenza e garantirne la permanenza sul nostro territorio”. “La Fondazione Roma Litorale (ex) lavora dagli anni ’80 come organismo di Persone e famiglie con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, ...

Advertising

ilfaroonline : Ostia, i locali dell’ex Anffas saranno ampliati - MakeDavero : RT @arelis888: Gli 'investimenti' di cui parla @guidocrosetto sono in grandissima parte abusi edilizi belli e buoni, x costruire ristoranti… - photoale67 : @Beaoh11 Con quanto ce magnano ad Ostia la maggioranza dei balneari (noti alle cronache locali) di Ostia, per me le… - cerebroteso : RT @arelis888: Gli 'investimenti' di cui parla @guidocrosetto sono in grandissima parte abusi edilizi belli e buoni, x costruire ristoranti… -