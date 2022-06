MotoGP | risultati e classifica FP1 GP Catalogna 2022 | Suzuki in vetta con Rins | più staccate le Ducati

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022) Cala il sipario sulla prima sessione di prove libere del Gran Premio di, nona competizione del Motomondiale. Primi chilometri per tutti i protagonisti con lo spagnolo Alex) che detta il ritmo in 1.40.101 davanti al connazionale Maverick Vinales (Aprilia) ed al nostro Franco Morbidelli, rispettivamente a + 195 ed a +594.inizia con il piede giusto la giornata nell’impegnativo impianto del Montmelò, secondo tracciato spagnolo dei quattro presenti nel calendario. 10mo posto per Enea Bastianini (Gresini) con la prima delle, costruttore che per ora non si è visto nella parte alta della graduatoria generale. Appuntamento ora alle 14.10 per la seconda sessione di prove libere. LIVE, GP...