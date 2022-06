Moto3, risultati FP1 GP Catalogna 2022: Guevara al comando davanti a Holgado e Foggia. Sesto Migno (Di venerdì 3 giugno 2022) La Moto3 ha dato questa mattina ufficialmente il via al Gran Premio di Catalogna 2022, con i piloti che sono scesi in pista girando sul circuito del Montmeló per la prima sessione di prove libere. Il GP è iniziato al meglio per Izan Guevara, che ha chiuso con il miglior tempo in 1:48.675. Alle spalle del pilota spagnolo della GASGAS Aspar figurano in seconda e in terza posizione rispettivamente Daniel Holgado (+0.195) e il primo degli italiani Dennis Foggia (+0.287). Buon ritmo mostrato in pista nelle FP1 anche da Jaume Masia (+0.303), Tatsuki Suzuki (+0.406) e l’azzurro Andrea Migno (+0.513), che nell’ordine hanno realizzato il quarto, il quinto e il Sesto tempo. A completare, invece, la top 10, troviamo Sergio Garcia (settimo, +0.717), Carlos Tatay ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) Laha dato questa mattina ufficialmente il via al Gran Premio di, con i piloti che sono scesi in pista girando sul circuito del Montmeló per la prima sessione di prove libere. Il GP è iniziato al meglio per Izan, che ha chiuso con il miglior tempo in 1:48.675. Alle spalle del pilota spagnolo della GASGAS Aspar figurano in seconda e in terza posizione rispettivamente Daniel(+0.195) e il primo degli italiani Dennis(+0.287). Buon ritmo mostrato in pista nelle FP1 anche da Jaume Masia (+0.303), Tatsuki Suzuki (+0.406) e l’azzurro Andrea(+0.513), che nell’ordine hanno realizzato il quarto, il quinto e iltempo. A completare, invece, la top 10, troviamo Sergio Garcia (settimo, +0.717), Carlos Tatay ...

Advertising

BomberYellow46 : Risultati pronostici qualifiche #Mugello ?? #Moto3 ?? Foggia > 3°?? ?? Garcia > 4°?? ?? Riccardo Rossi > 8°? ?? #MotoGP… - BomberYellow46 : Risultati pronostici gare #Mugello ?? #Moto3 ?? Foggia > OUT? ?? Guevara ? ?? Moreira > OUT? ?? #Moto2 ?? Canet > OUT?… - MarjettoK : RT @SkySportMotoGP: ?? GARCIA VINCE AL MUGELLO ?? Suzuki conquista il podio in Moto3 ? 1?? ???? Garcia 2?? ???? Guevara 3?? ???? Suzuki ? I risulta… - marcofeltracco : RT @SkySportMotoGP: ?? GARCIA VINCE AL MUGELLO ?? Suzuki conquista il podio in Moto3 ? 1?? ???? Garcia 2?? ???? Guevara 3?? ???? Suzuki ? I risulta… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? GARCIA VINCE AL MUGELLO ?? Suzuki conquista il podio in Moto3 ? 1?? ???? Garcia 2?? ???? Guevara 3?? ???? Suzuki ? I risulta… -