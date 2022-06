L'attrice in una commedia romantica in cui interpreta una candidata alla Casa Bianca, innamorata di un giornalista non incline ai protocolli. L'amore supera tutti gli ostacoli? (Di venerdì 3 giugno 2022) Il segretario di Stato americano e un giornalista contro il sistema. Non succede, ma se succede…, il film di Jonathan Levine – uscito nel 2019 e in onda stasera alle 21.20 su Rai 3 – parte da qui. I protagonisti sono Charlotte Field e Fred Flarsky, interpretati rispettivamente da Charlize Theron e Seth Aaron Roger. Charlize Theron, regina di stile: elegante e raffinata X ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 giugno 2022) Il segretario di Stato americano e uncontro il sistema. Non succede, ma se succede…, il film di Jonathan Levine – uscito nel 2019 e in onda stasera alle 21.20 su Rai 3 – parte da qui. I protagonisti sono Charlotte Field e Fred Flarsky,ti rispettivamente da Charlize Theron e Seth Aaron Roger. Charlize Theron, regina di stile: elegante e raffinata X ...

