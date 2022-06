Isola Dei Famosi, Roger Balduino abbandona il reality show (Di venerdì 3 giugno 2022) Roger Balduino non è più u naufrago de L’Isola Dei Famosi. Ecco il motivo Nelle ultime ore e dopo una settimana difficile, sia fisicamente che psicologicamente, la produzione de L’Isola Dei Famosi annuncia il ritiro di Roger Balduino dal reality show. Le cause sarebbero da imputare a problemi di natura fisica che avrebbero costretto l’ormai ex naufrago alla ritirata. Da giorni, infatti, Roger accusava dolore al piede con relativi problemi di mobilità. A seguito dell’arrivo di Pamela su play Sgamadissima, Rover avrebbe subito un crollo psico-fisico di cui si saprà di più nel corso della prossima puntata prevista per lunedì 6 giugno. Intanto, si canali social del reality ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 giugno 2022)non è più u naufrago de L’Dei. Ecco il motivo Nelle ultime ore e dopo una settimana difficile, sia fisicamente che psicologicamente, la produzione de L’Deiannuncia il ritiro didal. Le cause sarebbero da imputare a problemi di natura fisica che avrebbero costretto l’ormai ex naufrago alla ritirata. Da giorni, infatti,accusava dolore al piede con relativi problemi di mobilità. A seguito dell’arrivo di Pamela su play Sgamadissima, Rover avrebbe subito un crollo psico-fisico di cui si saprà di più nel corso della prossima puntata prevista per lunedì 6 giugno. Intanto, si canali social del...

