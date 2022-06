I Caraibi nel Lazio: un luogo da favola nascosto (Di venerdì 3 giugno 2022) Estate è sinonimo di mare, sole, sabbia. E l’ideale sarebbe avere il mare anche dentro città, o quasi. E’ il caso dei ‘Caraibi’ del Lazio, vicino a Subiaco. Stiamo parlando, in particolare, del laghetto di San Benedetto. Qui non troverete di certo nè palme nè spiagge di fine sabbia bianchissima, ma il paesaggio è altrettanto affascinante. A partire dall’acqua color cristallina e una natura lussureggiante. Un posto lontano nel tempo che sembra uscito proprio da una favola. Il laghetto di San Benedetto: come arrivare Il laghetto di San Benedetto si trova proprio sotto il monastero di San Benedetto, creando uno specchio d’acqua cristallina circondato da una natura rigogliosa. Il luogo si raggiunge percorrendo un breve sentiero per poi ritrovarsi davanti cascate dalle acque limpidissime. Il laghetto di San Benedetto ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Estate è sinonimo di mare, sole, sabbia. E l’ideale sarebbe avere il mare anche dentro città, o quasi. E’ il caso dei ‘’ del, vicino a Subiaco. Stiamo parlando, in particolare, del laghetto di San Benedetto. Qui non troverete di certo nè palme nè spiagge di fine sabbia bianchissima, ma il paesaggio è altrettanto affascinante. A partire dall’acqua color cristallina e una natura lussureggiante. Un posto lontano nel tempo che sembra uscito proprio da una. Il laghetto di San Benedetto: come arrivare Il laghetto di San Benedetto si trova proprio sotto il monastero di San Benedetto, creando uno specchio d’acqua cristallina circondato da una natura rigogliosa. Ilsi raggiunge percorrendo un breve sentiero per poi ritrovarsi davanti cascate dalle acque limpidissime. Il laghetto di San Benedetto ha ...

Advertising

CorriereCitta : I Caraibi nel Lazio: un luogo da favola nascosto - marirappil : @repubblica in teoria è fattibile,in pratica meno se il debitore è una srl chi deve lavorare?Se è un delinquente pr… - GAveggio : RT @ildisagioh: PRCD il caldo è bello ai Caraibi, in riva al mare, col cubano che ti sventola (e ti sventra anche), in una baita in montagn… - Betta_1982 : RT @ildisagioh: PRCD il caldo è bello ai Caraibi, in riva al mare, col cubano che ti sventola (e ti sventra anche), in una baita in montagn… - ildisagioh : PRCD il caldo è bello ai Caraibi, in riva al mare, col cubano che ti sventola (e ti sventra anche), in una baita in… -