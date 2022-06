Guerra in Ucraina, Putin offre i porti di Mariupol e Berdyansk per sbloccare l’export di grano (Di venerdì 3 giugno 2022) A riferirlo è l’agenzia stampa Interfax. Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin avrebbe offerto il porto di Mariupol e quello di Berdyansk per sbloccare l’export di grano coltivato in Ucraina. Prima della Guerra, il Paese era uno dei più grandi esportatori di cereali al mondo e il blocco dei suoi canali commerciali preoccupa da tempo diversi Paesi. Nelle ultime ore anche il capo dell’Unione Africana Macky Sall aveva avuto un colloquio con Putin, proprio su questo tema. Un incontro da cui Sall aveva detto di essere uscito più rassicurato: «Usciamo da qui molto rassicurati e molto felici dei nostri scambi. Putin è consapevole che la crisi e le sanzioni stanno creando seri problemi per le economie deboli, ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) A riferirlo è l’agenzia stampa Interfax. Il presidente della Federazione Russa Vladimiravrebbe offerto il porto die quello diperdicoltivato in. Prima della, il Paese era uno dei più grandi esportatori di cereali al mondo e il blocco dei suoi canali commerciali preoccupa da tempo diversi Paesi. Nelle ultime ore anche il capo dell’Unione Africana Macky Sall aveva avuto un colloquio con, proprio su questo tema. Un incontro da cui Sall aveva detto di essere uscito più rassicurato: «Usciamo da qui molto rassicurati e molto felici dei nostri scambi.è consapevole che la crisi e le sanzioni stanno creando seri problemi per le economie deboli, ...

