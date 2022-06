Enria (Bce): le banche europee escano dalla Russia in tempi rapidi (Di venerdì 3 giugno 2022) È in corso la seconda giornata del Festival dell'Economia di Trento, arrivato alla sua edizione numero diciassette, la prima con il nuovo format del Sole 24 Ore. Tra i temi al centro del dibattito di oggi criptovalute, Pnrr, crisi del gas e transizione energetica. Fino al fuorifestival con l’artista Mahmood Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 3 giugno 2022) È in corso la seconda giornata del Festival dell'Economia di Trento, arrivato alla sua edizione numero diciassette, la prima con il nuovo format del Sole 24 Ore. Tra i temi al centro del dibattito di oggi criptovalute, Pnrr, crisi del gas e transizione energetica. Fino al fuorifestival con l’artista Mahmood

