Eleonora Daniele, l'addio della conduttrice: fiumi di lacrime (Di venerdì 3 giugno 2022) Eleonora Daniele, presentatrice di "Storie italiane", ha salutato il pubblico scoppiando in lacrime durante le riprese del suo programma La conduttrice televisiva nata a Padova nell'agosto del '76 ha salutato proprio quest'oggi il pubblico della trasmissione da lei guidata. In data odierna infatti, "Storie Italiane" ha chiuso i battenti. Per il programma è così cominciata la pausa estiva, in attesa della prossima stagione che dovrebbe iniziare nel mese di settembre. Eleonora Daniele (Websource)La Daniele avrà così modo di riposarsi e di dedicare maggior tempo alla sua vita privata. Durante tutto l'anno è stata impegnata al timone di uno dei format più appassionanti dei canali Rai, all'interno del quale i protagonisti ...

