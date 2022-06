Covid, il 99,5% degli alunni è in presenza. I nuovi dati del monitoraggio (Di venerdì 3 giugno 2022) Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono disponibili, da oggi, i dati di monitoraggio sull’andamento pandemico in ambito scolastico relativi al periodo 23-28 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 giugno 2022) Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono disponibili, da oggi, idisull’andamento pandemico in ambito scolastico relativi al periodo 23-28 maggio. L'articolo .

