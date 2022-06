Cedereste territorio da Firenze in giù a un invasore non provocato? E’ ciò che chiediamo a Kyiv

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il venti per cento dell’Ucraina è controllato dai russi, ha detto ieri Volodymyr Zelensky, intervenendo al Parlamento del Lussemburgo: c’è un fronte di guerra lungo mille chilometri, ogni giorno nell’est del paese muoiono cento ucraini e cinquecento persone restano ferite. “Dobbiamo difenderci da quasi tutto l’esercito russo, tutte le formazioni militari russe pronte al combattimento sono coinvolte in questa aggressione”, ha detto il presidente ucraino, cercando di spiegare ancora e ancora che quel pezzo di est che ci sembra tutto uguale e dalle città impronunciabili è il luogo di una battaglia epocale tra l’armata russa e il suo esercito. Il corso della guerra si è invertito e non è certo questo il momento di fare pressione sull’Ucraina perché negozi con il Cremlino e si rassegni a fare concessioni territoriali. Il venti per cento dell’Ucraina è in mano ai russi: Garry Kasparov ...