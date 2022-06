Caro Sabatini “ccà nisciuno è fesso”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 3 giugno 2022) . Iervolino sarà un presidente alle prime armi ma è un imprenditore che i conti li sa fare. E anche bene. E’ certo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è la questione delle percentuali da dare ai procuratori ma non solo. A fine giugno è arrivato sul tavolo di Iervolino il conto diper la campagna di gennaio. Dove i flop saranno pagati pesantemente dalla società, come il mega contratto di Fazio che scatta automaticamente, la vicenda Cavani. Iervolino non avrebbe voluto riconfermare néné Nicola, in maniera cinica aveva analizzato quello che era successo, ma spinto dall’onda popolare aveva perfino accettato il biennale per il tecnico che mai avrebbe voluto sottoscrivere. Iervolino i soldi li vuole spendere ma non sciupare in mille rivoli anche poco chiari. I tifosi devono capire che dopo anni di proprietà hanno un presidente: ...