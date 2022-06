Calciomercato Napoli, Osimhen nel mirino di una big europea: contatti con il Napoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la conclusione della stagione 2021-22 è tempo di Calciomercato. Dal primo luglio al trentuno agosto le società cercheranno di accaparrarsi le pedine fondamentali per migliorare i propri organici e puntare a migliorare i rispettivi risultati precedenti. Senza dimenticare le cessioni e le questioni rinnovi, ormai sempre più importanti nel calcio moderno. A proposito di cessioni, in particolare in casa Napoli, questa mattina è il Corriere dello Sport a svelare l’ennesimo retroscena riguardante Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, in virtù della sua fisicità e del suo senso del gol, fa gola a tanti top club d’Europa. Il Napoli, però, tiene alta la guardia e la richiesta in caso di interessamenti. L’ultima società in ordine di tempo a contattare il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo la conclusione della stagione 2021-22 è tempo di. Dal primo luglio al trentuno agosto le società cercheranno di accaparrarsi le pedine fondamentali per migliorare i propri organici e puntare a migliorare i rispettivi risultati precedenti. Senza dimenticare le cessioni e le questioni rinnovi, ormai sempre più importanti nel calcio moderno. A proposito di cessioni, in particolare in casa, questa mattina è il Corriere dello Sport a svelare l’ennesimo retroscena riguardante Victor. Il centravanti nigeriano, in virtù della sua fisicità e del suo senso del gol, fa gola a tanti top club d’Europa. Il, però, tiene alta la guardia e la richiesta in caso di interessamenti. L’ultima società in ordine di tempo a contattare il ...

