Calciomercato Napoli, il Bayern Monaco piomba su un big: la trattativa (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Bayern Monaco ha contattato il Napoli per avere informazioni su Victor Osimhen, una telefonata avvenuta dopo l’ufficialità da parte di Lewandowski di voler lasciare i bavaresi. Sondato anche Manè, che arriverebbe però in caso di partenza di Gnabry che ha un contratto fino al 2023. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli valuta Osimhen 110 milioni di euro e non è disposto a scendere sotto i 100. Le offerte non mancano, a questo sondaggio del Bayern sono da considerare anche le sirene inglesi, con Arsenal, Newcastle e United pronte a muoversi già da gennaio. Napoli Osimhen Bayern MonacoL’unica offerta ufficiale fu proprio quella del Newcastle nella scorsa finestra di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilha contattato ilper avere informazioni su Victor Osimhen, una telefonata avvenuta dopo l’ufficialità da parte di Lewandowski di voler lasciare i bavaresi. Sondato anche Manè, che arriverebbe però in caso di partenza di Gnabry che ha un contratto fino al 2023. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ilvaluta Osimhen 110 milioni di euro e non è disposto a scendere sotto i 100. Le offerte non mancano, a questo sondaggio delsono da considerare anche le sirene inglesi, con Arsenal, Newcastle e United pronte a muoversi già da gennaio.OsimhenL’unica offerta ufficiale fu proprio quella del Newcastle nella scorsa finestra di ...

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - DiMarzio : #Calciomercato | ?@sscnapoli?, per la difesa c’è #Ostigard: i dettagli della trattativa - gilnar76 : Calciomercato #Napoli, Osimhen nel mirino di una big europea: contatti con il #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio… - cn1926it : Scambio #LuisAlberto-#Zielinski, operazione complicata: i tre motivi - Vincenzo140893 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, anche il #BayernMonaco si aggiunge alla corsa per #Osimhen ?? Le ultime sul futuro del centravanti nigeriano… -